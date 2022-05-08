Москва, 8 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник ЦСКА и сборной Исландии по футболу Хердур Магнуссон заявил, что не ведет переговоры о новом контракте с московским клубом.

Екатерина Лаут Хёрдур Магнуссон

«Ведутся ли переговоры о продлении контракта? Ничего нет. Я жду, жду!», — цитирует Магнуссона издание «РБ Спорт».

Текущее соглашение Магнуссона с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона футболист может покинуть ЦСКА на правах свободного агента.

Магнуссон выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Бристоль Сити» за 2,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость исландского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.