Москва, 8 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Ракетные войска России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» в районе Николаева. Об этом 8 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru Зенитно-ракетные войска России

«Ракетными войсками (России) уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева», — сказал он.

По его словам, ракетные войска России также уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области и установку реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в Минобороны России рассказали о героических действиях подполковника Дмитрия Литвинова в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.