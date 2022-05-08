Мюнхен, Германия, , 19:35 — REGNUM Мюнхенская «Бавария», как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, готова предложить «Ред Булл Лейпцигу» 20 миллионов евро за 24-летнего атакующего полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера.

ФК Бавария Мюнхен

В текущем сезоне Конрад Лаймер принял участие в 24-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету австрийца один ассист в шести встречах.

Конрад Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 26 миллионов евро, а соглашение Лаймера с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года.