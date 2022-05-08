Москва, , 19:34 — REGNUM Еще шесть пунктов управления вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили подразделения артиллерии России. Об этом 8 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления», — сказал Конашенков.

По его словам, российская артиллерия поразила также 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также два склада боеприпасов.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российский министр обороны Сергей Шойгу вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины золотые звезды Героев России.