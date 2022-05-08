Берлин, , 19:26 — REGNUM «Стороной конфликта» на Украине Североатлантический альянс не станет. Об этом 8 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления с телевизионным обращением.

Олаф Шольц Олаф Косинский

По его словам, решения, которые сделают НАТО «стороной конфликта», приниматься не будут.

При этом Шольц добавил, что если условия окончания спецоперации на Украине будут навязаны Киеву со стороны Москвы, то на Западе их не примут.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы заявил, что в странах Запада в настоящее время делаются попытки развязать «пропагандистскую войну» против РФ и ее жителей.