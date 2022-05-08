Москва, , 19:11 — REGNUM YouTube удалил все видеозаписи с участием генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом Telegram написал глава пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец.

Дмитрий Рогозин Government.ru

Сканала «Роскосмоса Медиа» удалены или заблокированы видеозаписи об участи Рогозина в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также посещения космодрома «Восточный».

Всего YouTube удалили около 20 видеозаписей, которые имели около 5 миллионов просмотров. «Это всё, что нужно знать о свободе слова по-американски», — написал Струговец.

Как сообщало ИА REGNUM, государственной корпорацией «Роскосмос» будет построено в общей сложности 46 боевых ракетных комплексов «Сармат».

Читайте также: Роскосмос построит 46 боевых ракетных комплексов «Сармат» — Рогозин