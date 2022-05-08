Норидж, Великобритания, 8 мая, 2022, 19:10 — ИА Регнум. 8 мая лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 забил в ворота «Норвич Сити» четыре безответных мяча. Встреча проходила в Норидже на стадионе «Карроу Роуд».

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

Забитыми мячами в составе «молотобойцев» отметились Саид Бенрахма (12’ Джаррод Боуэн, 45+3’ Джаррод Боуэн), Майкл Антонио (30’) и Мануэль Лансини (65’ пенальти). Желтые карточки получили Джаррод Боуэн и Брэндон Уильямс.

На матче работала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Уэйд Смит.

Составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Сэм Байрэм, Грант Хэнли, Брэндон Уильямс, Билли Гилмор, Киран Довелл (Пшемыслав Плахета, 71’), Милот Рашица (Тони Спрингетт, 46’), Якоб Серенсен, Пьерр Лис-Мелу (Лукас Рупп, 46’), Теэму Пукки.

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон (Марк Нобл, 67’), Деклан Райс, Пабло Форналс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 46’), Саид Бенрахма (Никола Влашич, 76’).