Лестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 19:05 — ИА Регнум. 8 мая в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 минимально уступил «Эвертону» из Ливерпуля. Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Evertonfc.com «Эвертон» — «Бернли» 3:1

Первый мяч на шестой минуте встречи забил 22-летний фланговый атакующий защитник Виталий Миколенко после передачи Алекса Ивоби — 0:1. Через пять минут замбийский центрфорвард Патсон Дака восстановил равновесие в счете — 1:1. На тридцатой минуте Мэйсон Холгейт вновь вывел «ирисок» вперед – 1:2.

Статистика матча («Лестер»/ «Эвертон»)

Удары 16/10

Удары в створ 9/4

Владение 66%/34%

Угловые 6/1

Нарушения 11/6

Составы команд:

«Лестер Сити»: Шмейхель, Фофана, Эванс, Даниэль, Тилеманс, Кастань, Перес (Барнс, 46’), Дьюсбери-Холл, Менди (Варди, 66’), Ихеаначо, Дака (Лукман, 80’).

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Мина (Кин, 18’), Миколенко (Кенни, 66’), Коулман, Делф, Дукуре, Ивоби, Грэй (Рондон, 74’), Гордон, Ришарлисон.

«Эвертон», одержав десятую победу и набрав 35 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на шестнадцатую строчку. «Лестер Сити» с 42-мя очками остался на четырнадцатом месте.