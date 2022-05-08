8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на генеральной репетиции парада в честь 77-й годовщины Победы, который состоится утром 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.

Музыкант военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсанты перед началом генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Музыканты военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Военный оркестр на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

В последней тренировке, которая в точности соответствует сценарию самого парада, приняли участие более четырех тысяч военнослужащих и более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники подразделений Западного военного округа (ЗВО).

Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Курсанты Нахимовского училища на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащими были окончательно отработаны прохождение пеших и механизированных парадных расчётов, строевые приёмы с оружием, торжественный марш в сопровождении музыки военного оркестра. [[[picture22-lg-center]]]

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

«В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Проезд военной техники после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Украшение к 9 мая в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершающей частью генеральной репетиции стал проход над центром Петербурга 14 летательных аппаратов из состава боевой и транспортной авиации Вооруженных сил России.

Вертолеты Ка-52 Аллигатор над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Вертолеты Ми-8 во время генеральной репетиции парада Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Самолет Ту-134 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Военно-транспортный самолёт Ан-26 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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