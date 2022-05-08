Санкт-Петербург,
8 мая 2022, 19:44 — REGNUM Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на генеральной репетиции парада в честь 77-й годовщины Победы, который состоится утром 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.
Музыкант военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музыканты военного оркестра перед началом генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный оркестр на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Групповое фото после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
В последней тренировке, которая в точности соответствует сценарию самого парада, приняли участие более четырех тысяч военнослужащих и более 80 единиц различных видов вооружения и военной техники подразделений Западного военного округа (ЗВО).
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд кортежа по Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Курсанты Нахимовского училища на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащими были окончательно отработаны прохождение пеших и механизированных парадных расчётов, строевые приёмы с оружием, торжественный марш в сопровождении музыки военного оркестра. [[[picture22-lg-center]]]
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парадные расчета военнослужащих на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали - победим! во время генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
«В тренировке также приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона», — отметили в пресс-службе ЗВО.
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Танк Т-72Б3М на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-С на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военнослужащие на генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд военной техники после генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Украшение к 9 мая в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Завершающей частью генеральной репетиции стал проход над центром Петербурга 14 летательных аппаратов из состава боевой и транспортной авиации Вооруженных сил России.
Вертолеты Ка-52 Аллигатор над Дворцовой площадью во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вертолеты Ми-8 во время генеральной репетиции парада Победы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Самолет Ту-134 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военно-транспортный самолёт Ан-26 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Истребители-перехватчики МиГ-31 на генеральной репетиции воздушной части военного парада Победы в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
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Территорию парада Победы в Санкт-Петербурге обследуют сапёры