Ростов-на-Дону, , 19:01 — REGNUM Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал ничейный матч «Уфа» — «Ростов» (0:0) сложным. Об этом наставник сообщил журналистам 8 мая после игры.

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол», — сказал Карпин.

По его словам, пенальти, который не смог реализовать нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, не повлиял на команду.

ИА REGNUM сообщало, что матч 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 состоялся в Уфе на стадионе «BetBoom Арена».