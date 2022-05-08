Москва, , 19:00 — REGNUM Израиль находится в начале нового этапа в войне с терроризмом. Для безопасности граждан страны необходимо создание национальной гвардии. Об этом 8 мая заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

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Премьер-министр поручил Совету национальной безопасности Израиля совместно с министерством внутренней безопасности представить правительству до конца мая план создания Национальной гражданской гвардии.

«Программа создания нацгвардии основана на использовании сил пограничной полиции, а также на мобилизации подготовленных добровольцев и резервистов. Они будут задействованы при чрезвычайных ситуациях и во время массовых нарушений общественного порядка», — пояснил Беннет.

Как сообщало ИА REGNUM, Второе письмо с угрозами расправы было получено премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в конце апреля.

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