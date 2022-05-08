Рим, 8 мая, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Теперешняя ситуация в сфере энергетики и шаги Запада в этой области усложняют жизнь ряду стран, заявил 8 мая итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани, сообщает ANSA.

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Характеризуя ситуацию в Европе, Чинголани заявил: «Мы — в экономике войны, и в этой экономике войны некоторые страны пострадают гораздо больше из-за решений других в области энергетики».

Европейские страны, отмечает чиновник, пытаются сейчас решить проблемы экономики: Европейская комиссия рассматривает план восстановления.