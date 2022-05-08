Лондон, , 18:57 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Лидс Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметился 22-летний английский нападающий Эдуард Нкета (5’, 10’ Габриел Мартинелли). Единственный гол гостей на экваторе второго тайма забил Диего Льоренте после передачи Хуниора Фирпо.

Статистика матча («Арсенал»/ «Лидс Юнайтед»)

Удары 19/3

Удары в створ 9/2

Владение 64%/36%

Угловые 8/2

Нарушения 13/15

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Габриэл, Холдинг, Томиясу, Суареш, эль-Ненни, Эдегор, Джака, Сака (Пепе, 68’), Мартинелли (Смит-Роу, 78’), Нкетиа (Ляказетт, 90’).

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Кох, Льоренте, Фирпо, Харрисон, Филлипс, Клих (Бейт, 46’), Гельхардт (Стрейк, 29’), Джеймс, Рафинья (Родриго, 60’).

«Арсенал», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 66 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс Юнайтед» с 34-мя очками остался на восемнадцатом месте в зоне вылета.