Херсон, Украина, 8 мая 2022, 18:55 — REGNUM От коммунальных платежей временно освобождены жители Херсонской области, сообщил 8 мая журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он пояснил, что если платить за свет и газ, то деньги пойдут Киеву — в украинские банки. Так что жителям не следует оплачивать счета, тем более что тарифы утверждены украинской стороной совершено необоснованно.
Напомним, Херсонская область Украины освобождена от украинских боевиков в ходе российской спецоперации в конце февраля. С 1 мая область перешла на расчёты в рублях.
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