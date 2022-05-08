Херсон, 8 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. От коммунальных платежей временно освобождены жители Херсонской области, сообщил 8 мая журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Цитата из видео «Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России» Жители Херсона получили очередную партию гуманитарной помощи из России. Херсон

Он пояснил, что если платить за свет и газ, то деньги пойдут Киеву — в украинские банки. Так что жителям не следует оплачивать счета, тем более что тарифы утверждены украинской стороной совершено необоснованно.

Напомним, Херсонская область Украины освобождена от украинских боевиков в ходе российской спецоперации в конце февраля. С 1 мая область перешла на расчёты в рублях.