Ньюкасл, Великобритания, , 18:53 — REGNUM Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Ньюкасл» Ли Маршалл опроверг информацию о том, что «сороки» интересуются 21-летним центрфорвардом «Уфы» и молодежной сборной России U21 Гамидом Агаларовым.

Игроки ФК «Уфа» Fcufa.pro

«Это слухи, которые мы не комментируем», — цитирует Ли Маршалла издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гамид Агаларов принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами, из которых шесть — с пенальти. Также Агаларов занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

Текущее соглашение Агаларова с «Уфой» рассчитано до 31 декабря 2022 года. Трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.