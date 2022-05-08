Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Попирательством национальных и религиозных символов назвал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий хождение Филиппа Киркорова по поваленному кресту на сцене Кремлёвского дворца.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«Победа — это свобода жить, дышать, трудиться, иметь своё жильё, воспитывать детей в рамках своих национальных, духовных и культурных традиций. Но это ведь не свобода безнравственности и вседозволенности! Это не та «свобода», когда попирают наши национальные и религиозные символы, например, в здании Государственного Кремлёвского дворца, в центре нашей страны! Не эту «свободу» отстаивали предки», — сказал глава Донской митрополии.

«Вот, когда я вижу, что это происходит, то вспоминаю о своем, личном, и думаю: «Неужели ради этой «свободы» и этой толерантности забили сапогами фашисты моего прадеда, погибли два деда, умерла тетка в блокадном Ленинграде, а отца с бабкой увозили на расстрел? Неужели ради этой толерантности была одержана Победа?» Конечно же, не для этого!» — отметил митрополит Меркурий.

ИА REGNUM сообщало, что Генеральная прокуратура России организует проверку в отношении творчества Филиппа Киркорова из-за номера артиста на его сольном концерте. Во время исполнения одной из песен артист танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которых была «распята» актриса. Концерт в честь дня рождения Филиппа Киркорова прошёл 30 апреля в Кремлёвском дворце.

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