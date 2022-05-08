Москва, , 18:45 — REGNUM Иране заинтересован в развитии стратегического партнерства с Сирией. Об этом сегодня. 8 мая, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Тегеране, передаёт агентство Tasnim.

Иран и Сирия на карте мира קרלוס הגדול

Прежде всего, предполагается развивать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и расширять двустороннее партнерство, в том числе по линии государственного и частного сектора

Раиси выразил готовность Тегерана помогать сирийскому народу преодолеть трудности послевоенного периода. Асад в свою очередь назвал Иран «верным другом и партнером».

Как ране сообщало ИА REGNUM, 16 марта высокопоставленные официальные лица Ирана и Сирии обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в области нефти и минеральных ресурсов.

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