Берлин, 8 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Посла Украины в Германии Андрея Мельника, который возлагал венки к мемориалу советским воинам в берлинском районе Тиргартен, освистали жители Берлина. Об этом 8 мая пишет Berliner Zeitung.

МЗС України Андрей Мельник

По данным журналистов, местные жители, собравшиеся возле памятника, скандировали «Melnyk raus!» — «Мельник, пошел вон!», как на украинском, так и немецком языках.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал «обиженной ливерной колбасой» канцлера ФРГ Олафа Шольца.