Москва, , 18:37 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Марк Мампаси, Максим Петров, Сергей Бабкин, Артем Карпукас, Вильсон Изидор, Гирано Керк, Ян Кухта.

«Рубин»: Юрий Дюпин, Владислав Игнатьев, Монтассар Тальби, Егор Тесленко, Илья Самошников, Георгий Зотов, Оливер Абильдгор, Александр Ломовицкий, Константин Кучаев, Александр Зуев, Виталий Лисакович.

На данный момент «Локомотив», одержав одиннадцать побед, потерпев восемь поражений и набрав 41 очко, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 29-ю очками располагается на тринадцатой позиции.