Москва, , 18:39 — REGNUM На территории завода «Азовмаш» в Мариуполе (ДНР) побывали представители СКР, сообщает 8 мая пресс-служба ведомства.

Следователь СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Уточняется, что сотрудники военных следственных органов Следственного комитета России побывали в Мариуполе, где они осмотрели помещения «Азовмаша», а также прилегающие территории.

Их интересовало место дислокации военнослужащих 36 бригады ВСУ. Продолжается, отмечают в российском ведомстве, работа по фиксированию следов военных преступлений ВСУ в ДНР.

Напомним, при попытке покинуть «Азовмаш» были взяты в плен представители командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ — командир бригады Владимир Баранюк и начальник штаба Дмитрий Кормянков.

Они дали показания о ведении боевых действий в Мариуполе, сообщив, что ВСУ загоняли мирных жителей в подвалы и оборудовали в их квартирах боевые точки.

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