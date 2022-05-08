Москва, , 18:36 — REGNUM Власти США планируют возобновить работу своего посольства в столице Украины Киеве в ближайшие недели, передаёт 8 мая телеканал CBS со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

Посольство США. Киев Kholodovsky

Для возобновления работы посольства США в Киев администрация президента Соединенных Штатов отправляет группу американских дипломатов. «Это должно совпасть с отмечаемым в России Днем Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне», — говорится в сообщении.

По мнению одного из американских чиновников, это делается с целью противостояния «российской пропаганде вокруг конфликта на Украине, которую США ожидает услышать от Кремля 9 мая».

ИА REGNUM ранее сообщало, посольство США в Киеве будет открыто в течение «пары недель», заявлял 25 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

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