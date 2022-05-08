Ростов-на-Дону, 8 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 127 человек, COVID-19 победили 182 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 мая.

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Новые случаи заражения подтверждены в 43 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (30), Волгодонске (восемь), Новошахтинске и Аксайском районе (по пять). Чуть более 33% заразившихся — люди старше 66 лет, около 7% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё четыре человека. Это 79-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 55, 59 и 88 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 373 794 случая заражения коронавирусом. выписаны с выздоровлением 361 754 пациента. Не справились с ковидом 10 895 человек.