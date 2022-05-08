Тула, , 18:29 — REGNUM Тульский «Арсенал» в матче 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Краснодаром». Игра, проходившая 8 мая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 1:1.

ФК «Краснодар»

Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил 23-летний атакующий полузащитник сборной Замбии Кингс Кангва после передачи Сергея Ткачева — 1:0. На 76-й минуте Эдуард Сперцян восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Желтые карточки получили Максим Кайнов, Вячеслав Литвинов, Игорь Смольников, Георги Костадинов, Кингс Кангва и Алекс Мацукатов. Единственную красную карточку на 90+1-й минуте получил российский защитник «быков» Егор Сорокин.

Составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Смольников, Костадинов, Степанов, Гулиев, Кайнов, Кангва (Луценко, 76’), Ткачев, Марков (Деспотович, 76’), Кангва.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Пивоваров, Исаенко, Литвинов (Сухорученко, 60’), Мацукатов (Рейхмен, 86’), Сперцян, Кривцов, Ионов (Апеков, 68’), Олусегун (Самко, 86’), Манелов (Ильин, 46’).

«Краснодар», набрав 46 очков, укрепился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 23-мя очками остался в зоне вылета на последней строчке.