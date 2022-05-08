Гатчина, Ленинградская область, , 18:35 — REGNUM В Ленинградской области центром торжеств, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая станет город Гатчина — с недавних пор, официальная столица региона. Здесь в праздничных мероприятиях примет участие губернатор Александр Дрозденко. День Победы широко отметят во всех городах и муниципальных образованиях Ленобласти.

Проспект 25 Октября в Гатчине Yandex.ru/maps

Программу празднования в 9:30 в Гатчине откроет церемония возложения цветов к стеле «Гатчина — город воинской славы» на проспекте 25 Октября, д. 1. В 10 часов на том же проспекте начнется торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона.

Ровно в полдень стартует акция «Бессмертный полк», шествие пройдет от дома 39 по проспекту 25 Октября до Красноармейского проспекта. Губернатор Александр Дрозденко пройдет в шествии «Бессмертного полка» в Гатчине с портретами своих дедов.

В 13:00 на пересечении аллеи Павла I и Красноармейского проспекта зрители смогут увидеть театрализованный концерт «Истории Победителей».

Сразу несколько концертов, посвященных 77-й годовщине Победы, даст в городах региона Симфонический оркестр Ленинградской области. В Выборге начало концерта назначено на 11:00 на Красной площади; в Кингисеппе — на 13:00, на главной сцене мемориала «Журавли»; в Приозерске — на 18:00, на Центральной площади города.

В парке «Песчанка» во Всеволожске в 19:00 начнется концерт оркестра русских народных инструментов «Метелица» со сводным хором Дворца детского творчества Всеволожского района.

Также в 19:00 спектакль-концерт «Всё для Победы» покажет Ленинградский областной драматический театр на Васильевском (Санкт-Петербург, Средний пр. Васильевского острова, д. 48).

Добавим, что с 9 по 15 мая в Приоратском парке Гатчины будет работать выставка «Следы войны неизгладимы», посвященная судьбе этого города и всей Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции выставки в том числе использованы материалы ИА REGNUM.

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