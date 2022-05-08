Москва, , 18:22 — REGNUM В Москве на Парад Победы на Красной площади приглашены 590 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

Ветераны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ветеранам войны помогут добраться и будут их сопровождать во время проведения Парада Победы соцработники. До посещения мероприятия ветераны прошли амбулаторный осмотр состояния здоровья в городских поликлиниках.

Также активисты ветеранского сообщества примут участие в акции «Бессмертный полк». Для ветеранов предусмотрен бесплатный проезд, проживание и питание. В данное время в Москве проживают более 27 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Парада Победы в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих.

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