Мюнхен, Германия, 8 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в матче предпоследнего 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Танги Ньянзу Куасси, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Кингсли Коман, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Штутгарт»: Флориан Мюллер, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Хироки Ито, Ватару Эндо, Атакан Каразор, Крис Фюрлих, Борна Соса, Саша Калайджич, Омар Мармуш, Тиагу Томаш.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. Ассистенты главного судьи — Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

В текущем сезоне 33-летний таранный форвард сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в 32-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 34-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами.