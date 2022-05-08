Тюмень, 8 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Тюменской области начала 2022 года 60 граждан привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Здесь нарушители разводили огонь

На сегодня составлено 27 протоколов, наложено штрафов на сумму 671,5 тыс. рублей. За аналогичный период 2021 года было составлено 65 протоколов и оштрафовано 88 граждан, суммарно заплативших 753 тыс. рублей.

Во время особого противопожарного режима, который действует в области, проведено 1920 патрулирований лесов и 1889 бесед с нарушителями. При этом 52 людям и 11 машинам предотвратили доступ в лес.

Очередной рейд инспекторов Службы лесного фонда совместно с представителями МВД и МЧС проводился в Каменском участковом лесничестве Тюменского района. В лесу были отмечены трое непрошенных посетителей, а также одна машина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской области введён запрет на помещение лесов до 26 мая.