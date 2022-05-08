* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:13 — REGNUM Тела 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в афганской провинции Панджшер, привезли в провинцию Кандагар. Об этом 8 мая сообщает «8 Собх» со ссылкой на источник в провинции Кандагар.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Источник сообщил газете, что за последние два дня боев в Панджшере тела не менее 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отправлены в Кандагар, и далее в провинции Гильменд, Урузган и Забуль. Среди убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пятеро были из Гильменда, шестеро из Урузгана, остальные из Кандагара и Забуля.

Сообщается, что большинство убитых входили в подразделения командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Пир Ага. Он в настоящее время является одним из видных командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.