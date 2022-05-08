Цхинвал, 8 мая 2022, 18:21 — REGNUM По состоянию на 16:00 (время местное), явка на выборах президента Южной Осетии составила 52,1%, сообщила 8 мая журналистам представитель южноосетинского ЦИК Фатима Джиоева.
Напомним, сегодня, 8 мая, голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Первый тур состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
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