Цхинвал, 8 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. По состоянию на 16:00 (время местное), явка на выборах президента Южной Осетии составила 52,1%, сообщила 8 мая журналистам представитель южноосетинского ЦИК Фатима Джиоева.

Congress of local and regional authorities Выборы

«Общий процент по Республике Южная Осетия принявших участие в повторном голосовании по выборам президента Республики Южная Осетия на 16 часов составил 52,1%». Фатима Джиоева

Напомним, сегодня, 8 мая, голосование во втором туре выборов президента Южной Осетии началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Первый тур состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.