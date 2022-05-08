Москва, , 18:07 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции разыскивает мужчину, который ранил четырёх человек в ходе драки в Домодедове, сообщили в региональном управлении МВД.

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По данным пресс-службы ведомства, «7 мая одного из домов, расположенных на бульваре Строителей в городе Домодедово произошла драка.

Установлено, что между группой лиц произошёл словесный конфликт на бытовой почве. Один из участников конфликта нанес травмы четырём мужчинам.

ИА REGNUM сообщало ранее, в подмосковном городе Домодедово сотрудники полиции возбудили после массовой драки уголовное дело.

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