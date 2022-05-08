Ростов-на-Дону, , 18:06 — REGNUM В Ростове-на-Дону одна из новых улиц в микрорайоне Суворовский будет носить имя Героя России Владимира Жоги, погибшего в ходе специальной военной операции России на Украине. О принятом решении 8 мая в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Память

«В Ростове-на-Дону приняли решение о том, что одна из новых улиц в микрорайоне Суворовский будет носить имя Героя России командира батальона «Спарта» Владимира Артёмовича Жоги. Он погиб 5 марта в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города», — уточнил глава региона.

По словам Голубева, в Ростовской области увековечат память и других участников специальной военной операции России на Украине. Этот вопрос рассмотрен с рядом глав донских муниципалитетов.