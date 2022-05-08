Ярославль, , 17:55 — REGNUM ​Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко с рабочей поездкой посетил Ярославскую область.

Ярославль ИА REGNUM

Вице-премьер и временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев, а также генеральный директор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов обсудили перспективы развития туристической инфраструктуры в Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах Ярославской области.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Михаил Евраев посетили местное производство модульных быстровозводимых отелей, на котором из отечественных материалов изготавливается продукция под заказы субъектов страны.

Создание к летнему туристическому сезону модульных некапитальных средств размещения — одна из принятых правительством первоочередных мер, на которую было выделено 4 млрд рублей. По конкурсу Ростуризма 19 субъектов получили федеральное финансирование на эти цели. Субсидия Ярославской области составила 150 млн. рублей.

В Переславле-Залесском Дмитрий Чернышенко оценил ход выполнения поручения председателя правительства по созданию концепции экотуризма Национального парка «Плещеево озеро».

«Председателем Правительства Михаилом Мишустиным было дано поручение подготовить концепцию развития экотуризма Национального парка «Плещеево озеро». Проект концепции должен быть доработан Ростуризмом, Минприроды, и всеми заинтересованными ведомствами, обязательно с учетом мнения жителей города. К сентябрю документ необходимо внести в Правительство. Создавая новые комплексы, важнейшая задача соблюсти баланс между стройкой объектов и сохранением уникальной архитектуры старейших городов и интересов особо охраняемых природных территорий. Нужен комплексный подход при разработке и реализации концепции», — заявил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко осмотрел также центральную часть города Переславль-Залесский, территорию завода ЛИТ и фабрики «Залесье». Там предполагается создание многофункционального музейного комплекса и транспортно-пересадочного узла с ж/д вокзалом, автостанцией, парковками и сопутствующей инфраструктурой.

Вице-премьер поддержал инициативу региона о подаче заявки на получение инфраструктурного кредита на благоустройство центральной части города.

«Храмы — это главные красоты Переславля-Залесского, но для привлечения большего числа туристов необходимо строить объекты размещения и инфраструктуру. Регион проводит большую работу, привлекает инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Нужно активнее заняться подготовкой специалистов для создаваемых туристических объектов. Комфортные условия и качественный сервис обеспечат рост турпотока в регион в разы», — подчеркнул заместитель председателя правительства.

Посещая Ростов и Углич, а также туристско-рекреационный комплекс «Ярославское взморье», вице-премьер обсудил инвестпроекты в сфере туризма с местной властью и бизнесом.

«За последние три года количество ночующих туристов выросло в 2,9 раза. Всего по итогам 2021 года совокупный турпоток на территории городского округа Переславль-Залесский, Ростовского и Угличского районов составил 2,35 млн. человек. Из них только 800 тысяч человек остались с ночевкой. Однако потенциал территорий значительно выше, — сказал глава региона Михаил Евраев, — Реализация концепции федерального курорта «3 жемчужины Ярославии» позволит увеличить количество ночующих туристов до 2 млн человек в год».

При федеральной и региональной поддержке в ТРК «Ярославское взморье» уже построены парк-отель, причал, яхт- и гольф-клубы, аэродром и объекты показа. С участием Корпорации «Туризм. РФ» там планируется создание гостиничного комплекса с развлекательным центром на 700 номеров.

«У Ярославской области большой туристический потенциал. Совместно с руководством региона и инвесторами мы уже обсуждаем создание ряда крупных туристических комплексов. К примеру, Корпорация планирует оказать поддержку строительству гостиничного комплекса на 700 номеров с развлекательным центром и аквапарком на территории ТРК «Ярославское взморье». Инвестиции в проект могут составить 20 млрд рублей, а потребность в обеспечивающей инфраструктуре оценена в 1,6 млрд рублей», — добавил Сергей Суханов.