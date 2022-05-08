Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Вслед за памятником блокадному учителю в Северной столице появится памятник врачам, работавшим в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Об этом стало известно 8 мая по итогам встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Александра Бельского с активом общественных организаций ветеранов и блокадников.

Праздничный концерт в Петербурге ко Дню Победы gov. spb.ru

Губернатор напомнил, что 27 января 2022 года, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, у Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке был открыт памятник блокадному учителю.

«Сейчас обсуждается вопрос о памятнике блокадным врачам. В ближайшее время он будет решен», — сообщили в Смольном.

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Кроме того, в ходе беседы руководителей города с ветеранами обсуждались и другие инициативы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. В частности, ветераны поддержали решение выставить ко Дню Победы в Музее обороны и блокады Ленинграда медаль «Золотая Звезда» Города-Героя Ленинграда.

«Ветераны одобрили предложение к следующей годовщине Победы выставить в музее в Соляном переулке орден Ленина и другие награды города», — отметили в пресс-службе губернатора.

После встречи с ветеранами в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Их подвиг в наших сердцах», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ветеранов, блокадников и всех гостей поздравили полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, временно исполняющий обязанности Командующего войсками Западного военного округа Сергей Рюмшин.

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