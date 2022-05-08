Екатеринбург, 8 мая, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 8 мая торжественно возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Алексей Банников ИА REGNUM Памятник Жукову в Екатеринбурге

В церемонии приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник находится возле штаба Центрального военного округа. Отметим, Жуков в 1948–1953 годах возглавлял Уральский военный округ.