Донецк, 8 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:25 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять гранат из СПГ», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.