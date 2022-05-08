Вашингтон, 8 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Власти США продолжают оказывать поддержку Украине, а также предоставлять Киеву данные разведки. Об этом 8 мая заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

«Мы (власти США) предоставляем им (Украине) разведданные», — сказала дипломат.

При этом Томас-Гринфилд добавила, что власти Украины должны сами принимать решение о том, как воспользоваться этими разведданными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Джо Байден потребовал от спецслужб прекратить утечки о передаче разведывательной информации Киеву.