Багдад, 8 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Военные заказы выполнят Франция и США для Ирака: подписаны соответствующие контракты, сообщает 8 мая INA. В Ирак западные страны поставят современное оружие, включая артиллерию.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Комментируя эту информацию, представитель иракского миноброны Абдель Ардауи пояснил, что Ирак покупает то оружие, «которое зарекомендовало себя в недавний период в борьбе с террористическими бандами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он подчеркнул, что Ирак заинтересован в покупке вооружений, поскольку оно требуется для помощи силовикам, которые продолжают борьбу с врагами.

Добавим, что иракская сторона объявляла о планах производить собственные вооружения в будущем. Хотя, считают в Багдаде, классическая война — не единственная сейчас, когда бушуют экономические и кибервойны, всё равно вооружения необходимы.