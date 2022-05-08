Манчестер, Великобритания, 8 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче 36-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ньюкаслом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Александр Зинченко, Эмеряк Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг.

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Джамаалс Ласселс, Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт, Дэн Бюрн, Мигель Алмирон, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон, Аллан Сен-Максимен, Крис Вуд.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Константин Хатзидакис | Нил Дэвис.

На данный момент «Манчестер Сити» с 26-ю победами и 83-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Первую позицию с тем же количеством очков занимает «Ливерпуль». «Ньюкасл», набрав 43 очка, располагается на тринадцатой строчке.