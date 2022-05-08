Москва, , 17:33 — REGNUM В возрасте 112 лет скончалась Анджеле Тирабоски — самая пожилая жительница страны. Об этом написала газета Corriere della Sera.

Рим. Италия Donarreiskoffer

Уточняется, что итальянка умерла в ночь с 7 на 8 мая во сне от остановки сердца. 19 апреля Анджела Тирабоски отметила свой день рождения. Но в последнее время ее самочувствие ухудшилось.

Женщина имела четверых детей, которым в данное время от 70 до 85 лет. Теперь самой пожилой жительницей Италии стала Доменика Эрколани. Ей 3 июля исполнится 112 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Японии Канэ Танака, которая являлась самой пожилой женщиной в мире и самым пожилым жителем Земли ушла из жизни в возрасте 119 лет.

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