Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Сбор участников патриотического шествия «Бессмертный полк» в Петербурге начнется 9 мая в 13:00 на площади Александра Невского. Спустя два часа, в 15:00, колонна с портретами фронтовиков и тружеников тыла начнёт организованное движение по направлению к Дворцовой площади, сообщили в Смольном.

«Бессмертный полк» в Петербурге (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы шествия, влиться в состав «Бессмертного полка» можно будет только на этапе формирования колонны. По пути движения, с прилегающих к Невскому проспекту улиц, присоединиться к колонне будет невозможно, поскольку проезжая часть Невского проспекта, по которой пойдет шествие, на всём пути следования будет отделена с обеих сторон от тротуаров и перекрестков.

Как сообщили ранее в администрации Петербурга, в День Победы в городе ужесточат меры безопасности. Все оперативные службы будут работать в усиленном режиме, будет проводиться досмотр в местах массового пребывания граждан и на общественном транспорте, в том числе в месте сбора участников «Бессмертного полка».

«План по обеспечению безопасности составлен исходя из принципа «золотой середины» между максимальным уровнем безопасности и минимальными неудобствами для жителей и гостей Петербурга. Все детали работы отрабатываются на тренировках», — пояснил губернатор Александр Беглов.

Добавим, что сразу после прибытия на Дворцовую площадь головной части колонны «Бессмертного полка», в 16 часов, на площади начнется торжественный концерт «Песни нашей Победы». Перед зрителями выступят народный артист России Сергей Безруков, народный артист России Василий Герелло, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат международных конкурсов Карина Чепурнова, победитель телевизионного шоу «Голос» Пётр Захаров, Ансамбль песни и пляски Западного Военного округа, а также Детский хор радио и телевидения.

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