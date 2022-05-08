Вильярреаль, Испания, , 17:26 — REGNUM Сегодня, 8 мая, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» в матче 35-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.

Составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Сэмюэл Чуквуэзе, Франсис Коклен, Булае Диа, Джованни Ло Чельсо.

«Севилья»: Яссин Буну, Гонсало Монтиель, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Маркос Акунья, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Томас Делейни, Хесус Корона, Юссеф Эн-Несери, Алехандро Гомес.