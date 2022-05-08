Париж, 8 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» продолжает претендовать на 29-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Об этом 8 мая сообщило издание Le Parisien.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

По информации источника, ПСЖ ближе остальных конкурентов к подписанию контракта с Погба. Также на футболиста претендуют «Ювентус» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Также футболист получил семь желтых и одну красную карточки.