Москва, 8 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В рамках патриотической акции «Огонь памяти» Народный фронт доставил частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве в города Луганской и Донецкой народной республик.

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Лампады с частицами Вечного огня передали ветеранам Великой Отечественной войны и зажгли на мемориалах Донбасса.

В Донецке делегация Народного фронта доставила в республиканский краеведческий музей подарок от Военно-технического музея в подмосковном городе Черноголовка — автомобиль ГАЗ-67Б 1944 года выпуска. Машину предоставил основатель Военно-технического музея, депутат Госдумы РФ, Вячеслав Фомичев («Единая Россия»).

Уникальный автомобиль в составе подразделения механизированных войск 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта принимал участие в 35-дневной Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции, в ходе которой были освобождены западные области Украины. По мнению сотрудников краеведческого музея, новый экспонат имеет колоссальное значение, прежде всего для сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Автомобиль ГАЗ67Б1944 года выпуска, который воевал в составе 1-го Украинского фронта, подбит врагами, восстановлен Военно-техническим музеем и передается в музей Великой Отечественной войны города Донецка на вечное хранение. Музей обязательно необходимо развивать и дальше, чтобы молодые ребята видели, какой подвиг совершили наши деды», — отметил Вячеслав Фомичев.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и представитель Народного фронта, боксер Денис Лебедев привезли Вечный огонь ветеранам, проживающим в Донецке.

Лампаду с зажженным в Москве огнем передали Кариму Хасановичу Якубову, который был призван на фронт в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он воевал в пехоте, освобождал Харьковскую область и Чехословакию, брал Берлин.

«Разрешите вручить Вам частичку Вечного огня с уважением и поклоном. Я считаю, 9 мая — символ стойкости и мужества, сплоченности и единства всего народа. И Вы — яркий тому пример и подтверждение. Спасибо Вам за то, что Вы сделали для нас. Мы это глубоко чтим и передадим нашим детям», — обратился к ветерану Денис Лебедев.

Частичку Вечного огня получил и Владимир Константинович Шелудько. Он начал свой боевой путь в 17 лет, служил в артиллерийской батарее 122-миллиметрового гаубичного полка 240 стрелковой дивизии II Украинского фронта. После битвы за Киев принимал участие в Корсунь-Шевченковской операции. Сражался в Карпатах, победу встретил в Чехословакии. В конце мая 1945 года участвовал в Марше победителей.