Москва, 8 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Удовлетворены деятельностью президента Чезии Милоша Земана 20% населения страны. Недовольны работой Земана — 78%. Об этом свидетельствует опрос агентства Kantar CZ.

Милош Земан

Пять лет назад в марте 2017 года, примерно за год до окончания первого президентского мандата Милоша Земана, работой президента были довольны 57%, недовольны — 41% жителей Чехии.

Участники опроса очень негативно воспринимают тот факт, что президент помиловал главу Лесной администрации Лань Милоша Балака, приговоренного к трем годам лишения свободы за влияние на двухсотмиллионный госконтракт на обеспечение и осушение склонов в заповеднике Ланска вокруг Кличовского водохранилища.

85% опрошенных, считают, что предоставление этого помилования было неуместным, причем 67% полагают, что это определенно неуместно. По мнению 18%, это было скорее неуместно.

Опрос Kantar CZ проведен с 8 по 29 апреля. Опрошены 1200 жителей Чехии старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона нарушила существующие договоры по поставкам газа, когда приостановила поставки в Болгарию и Польшу, считает президент Чехии Милош Земан.

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