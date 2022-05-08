Минск, 8 мая, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Белоруссии за последние сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 323 и достигло 982 654. Об этом БЕЛТА сообщили 8 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 982 654 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6972.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 975 137 человек и что всего в стране было проведено13 212 749 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили почти 500 носителей коронавируса.