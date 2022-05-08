Мадрид, 8 мая, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Реала» готово платить 23-летнему нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе 40 миллионов евро в год. Об этом 8 мая сообщил журналист Адриен Герье.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Также сообщается, что при подписании контракта со «сливочными» Мбаппе получит подписаной бонус в размере 180 миллионов евро. Также Мбаппе будет получать 50% с имиджевых сделок с его лицом.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 32-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился 24-мя забитыми мячами и 15-ю результативными передачами. Также нападающий получил девять желтых карточек.

На данный момент трансферная стоимость Мбаппе, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.