Брюссель, , 17:19 — REGNUM Достичь договорённости по шестому пакету антироссийских санкций не удалось странам ЕС на переговорах 8 мая, сообщает Bloomberg.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе переговоров, которые проходили на уровне постоянных представителей при ЕС, камнем преткновения стал вопрос эмбарго российской нефти.

При этом странам, которые не согласны вводить его (Венгрия, Словакия, Чехия) предложили ввести эти меры с отсрочкой.

Стоит отметить, что Польше предложили ввести эмбарго российской нефти с июля 2024 года, а Венгрии и Словакии — ещё через год.

Но и на этих условиях Венгрия не согласилась давать добро на эмбарго.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС предложил пересмотреть вопрос о введении эмбарго на российскую нефть