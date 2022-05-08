Брюссель, 8 мая, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Достичь договорённости по шестому пакету антироссийских санкций не удалось странам ЕС на переговорах 8 мая, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Отмечается, что в ходе переговоров, которые проходили на уровне постоянных представителей при ЕС, камнем преткновения стал вопрос эмбарго российской нефти.

При этом странам, которые не согласны вводить его (Венгрия, Словакия, Чехия) предложили ввести эти меры с отсрочкой.

Стоит отметить, что Польше предложили ввести эмбарго российской нефти с июля 2024 года, а Венгрии и Словакии — ещё через год.

Но и на этих условиях Венгрия не согласилась давать добро на эмбарго.